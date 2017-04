Habib Diop veut que le président de la République Macky Sall le reçoive. L’artiste qui a marqué le théâtre sénégalais estime que seul le président de la République importe à ses yeux et il souhaite être reçu au palais.

« J’attends qu’il me reçoive, me donne beaucoup d’argent, une belle maison et une voiture. Ces ministres, avant d’êtres nommés, ne conduisaient même pas de charrette, maintenant, ils sont des voitures et se trimballent partout. Il n’ont pas plus fait pour ce pays que moi. Encore que j’ai toujours été pro-Macky », a dit Baye Ely dans un entretien accordé à Le Quotidien.

Baye Ely ne souhaite pas reçu en compagnie d’autres acteurs de la culture, dans le « roumboulma ». Il veut un tête-à-tête avec le chef de l’État. « Je veux parler seul avec Macky Sall », indique-t-il.

METRODAKAR