XALIMANEWS : Les résultats de l’Equipe nationale (4 fois championne d’Afrique) aidant, le Beach soccer sénégalais est en passe de devenir un marché intéressant pour les clubs européens. Et, Pape Jean Koukpaki ne sera plus le seul international sénégalais du foot de plage à évoluer dans un championnat professionnel. Après le triple champion d’Afrique, sociétaire du Grand Motte Pyramide, deux autres joueurs de l’Equipe nationale de Sénégal vont découvrir le championnat professionnel européen de Beach soccer. Le gardien de but, Al Seyni Ndiaye et Vieux Ibra Saher Thioune vont signer aujourd’hui un contrat avec le Real Münster Beach Soccer.

Le club allemand, à Dakar depuis quelques jours, a disputé deux matchs contre Beach foot Association et une sélection de Dakar composée de joueurs ayant participé au tournoi de pré-saison à la plage de Diamalaye. A l’issue de ce tournoi, Gabriel Mohagheghi, président du club allemand, s’est intéressé aux deux Sénégalais. «Nous sommes au Sénégal pour recruter des joueurs et essayer d’aider au développement de son Beach soccer», a dit Gabriel Mohagheghi qui, outre Vieux Ibra Saher Thioune et Al Seyni Ndiaye, qui intégreront le Réal de Munster cette saison, pense pouvoir recruter d’autres talents du Beach soccer sénégalais. Le club allemand a récemment recruté des joueurs iraniens, portugais et nigérians.

L’Obs