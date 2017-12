Le compatriote M. Ndongo Diop a été élevé au rang de chevalier de l’Ordre du Lion par le Président de la République Macky Sall. Sa distinction lui a été remise officiellement par SEM Amadou Diop, Ambassadeur du Sénégal en Belgique au cours d’une cérémonie tenue le mercredi 27 décembre 2017 à la Chancellerie à Bruxelles.

Outre des membres de la communauté sénégalaise, la cérémonie a vu la présence d’une forte délégation venant de la commune de Berchem Sainte Agathe où Ndongo Diop, économiste financier, est conseiller municipal depuis des années.

Ce dernier, jouissant d’une grande réputation à la fois pour ses compétences, ses qualités personnelles et son engagement au service de la collectivité belgo-sénégalaise, a été élevé au rang de chevalier de l’Ordre du Lion par le Président de la République Macky Sall. En réalité, M. Ndongo Diop fait partie des notables sénégalais établis en Belgique qui œuvrent sans cesse pour le bien-être de la communauté mais également dans le cadre de la coopération entre la Belgique et le Sénégal. D’ailleurs à ce sujet, il apporte, depuis une dizaine d’années, une contribution notable à l’établissement de liens de partenariat dynamiques entre la commune belge de Berchem Sainte Agathe et celle de Grand-Dakar. Cette coopération se concrétise par des activités soutenues dans des domaines comme la santé, l’éducation, la microfinance, etc.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, l’Ambassadeur Amadou Diop a félicité le récipiendaire, au nom du Président de la République et des autorités sénégalaises « pour son leadership, son engagement constructif et son dynamisme qui lui ont permis de jouer un rôle extrêmement important dans la coopération entre sa commune et celle de Grand-Dakar » a souligné le diplomate.

Dans la même veine, l’Ambassadeur du Sénégal a rappelé l’excellence des relations entre le Sénégal et la Belgique qui se manifeste tant au niveau fédéral qu’au niveau des entités fédérées. Il a également insisté sur le caractère stratégique de la coopération décentralisée « dont la souplesse des procédures et la rapidité dans la mise en œuvre offre, en général, de plus grandes possibilités de rapprocher les peuples » a-t-il soutenu.

Heureux de cette prestigieuse distinction , M. Ndongo Diop a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du président Macky Sall puis a réaffirmé son engagement à continuer d’œuvrer au renforcement de la coopération entre les communes de Berchem Sainte Agathe et de Grand-Dakar. En somme, il promet de continuer à travailler à l’excellence des relations entre son pays de naissance, le Sénégal, et sa patrie d’adoption, la Belgique.

Fondé le 22 octobre 1960, l’Ordre National du Lion est la plus haute distinction sénégalaise.