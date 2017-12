Tweet on Twitter

TRANSFERTS – Dénouement imminent pour Ben Arfa, jackpot en vue pour De Bruyne, Griezmann toujours pisté par le Real Madrid… voici notre bulletin mercato du jour.

Le Real Madrid n’oublie pas Griezmann

Promis au Barça depuis plusieurs jours, Antoine Griezmann plaît toujours au Real Madrid selon L’Equipe. Malgré son vécu chez les Colchoneros, “Grizou” n’a lui jamais caché son admiration pour le club merengue, où a évolué son idole David Beckham. Certains proches de l’attaquant français militeraient même pour son départ au Real selon le quotidien français, qui précise qu’une éventuelle approche de la Maison Blanche dépendra de la fin de saison et des avenirs de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale.

Notre avis : Le Barça avait clairement une longueur d’avance. Mais comme l’Atlético a dénoncé le club catalan auprès de la FIFA, un retour de flamme du Real ou de United n’est pas à exclure.

De Bruyne va toucher le jackpot à City

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, la prolongation de contrat de Kevin De Bruyne à Manchester City se précise. Plusieurs médias anglais annoncent que le Belge, actuellement sous contrat jusqu’en 2021, va signer rapidement un nouveau bail jusqu’en 2023 ou 2024. Le tout, avec une belle revalorisation salariale à la clé qui en ferait l’un des joueurs les mieux payés de Premier League, entre salaire, bonus et droits à l’image. Le Daily Telegraph glisse le chiffre de 18 millions d’euros par an.

Notre avis : De Bruyne est probablement ce qu’il se fait de mieux en ce moment à son poste. Il n’a clairement pas volé sa revalorisation salariale.

Arsenal vise un ancien Monégasque…

Révélée par Téléfoot dimanche dernier, l’information est confirmée ce mardi par RMC. L’ancien Monégasque Abdou Diallo (21 ans), qui brille cette saison en Bundesliga sous les couleurs de Mayence, plaît aux Gunners d’Arsenal. Le capitaine des Bleuets aurait plus précisément tapé dans l’oeil de Sven Mislintat, le nouveau chef du recrutement du club londonien qui officiait jusque-là au Borussia Dortmund. Arsenal aurait déjà pris des renseignements auprès du club allemand en vue d’un transfert estival.

Notre avis : Si son équipe tourne mal (15e de Bundesliga), Diallo crève l’écran depuis le début de saison. On ne serait pas surpris de le voir rapidement rejoindre une formation plus huppée.

… et se mêle à la bataille pour David Luiz

Nous vous parlions lundi d’un possible départ de Chelsea de David Luiz, officiellement blessé au genou depuis plusieurs semaines, mais que la presse anglaise décrit en froid avec Antonio Conte. Le Real Madrid, la Juventus ou encore Manchester United avaient rapidement été associés au défenseur central brésilien. Ce mardi, la presse anglaise parle aussi d’un intérêt d’Arsenal, prêt à mettre 34 millions sur la table, tandis qu’en Catalogne, on avance que le joueur a proposé ses services (via son agent) au FC Barcelone.

Notre avis : Difficile de savoir si la presse profite de sa situation pour spéculer ou si son agent lui cherche activement une porte de sortie. L’idée d’un départ hivernal gagne en tout cas en épaisseur chaque jour.

Ben Arfa, dénouement imminent ?

Dans un entretien accordé au Parisien, Antero Henrique a annoncé un dénouement imminent dans le dossier Hatem Ben Arfa, placardisé au PSG depuis avril dernier : “Je pense que, très vite, un accord va être trouvé. Un joueur qui ne joue pas du tout, ce n’est pas très sympa. Mais il ne s’agit pas d’un grand problème, ce n’est pas si compliqué.” Selon l’édition hebdomadaire de France Football, Ben Arfa ne semble toutefois pas pressé de quitter Paris cet hiver, à six mois de la fin de son lucratif contrat, et ce malgré un intérêt de Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne et de plusieurs clubs turcs.

Notre avis : On espère vraiment pour les deux parties qu’une solution sera trouvée cet hiver.

Monaco pense à Roussillon

Toujours selon France Football, l’AS Monaco ne devrait pas être très active cet hiver dans le sens des arrivées et viserait simplement un latéral gauche. Plusieurs départs sont en revanche à prévoir, dont celui du Néerlandais Terence Kongolo, qui ne s’est pas imposé sur le Rocher et plaît en Angleterre. Pour le remplacer, le champion de France en titre lorgnerait Jérome Roussillon, auteur d’une excellente saison du côté de Montpellier, où son contrat expire en 2019.

Notre avis : Si Kongolo part, Monaco n’aura plus que Jorge au poste de latéral gauche. Roussillon serait une jolie prise.

Ménez à la relance au Mexique ?

En difficulté à Antalyaspor depuis son arrivée l’été dernier, Jérémy Ménez pourrait déjà changer d’air. Selon L’Equipe, l’attaquant français de 30 ans, qui n’a pas marqué un seul but en Turquie, est courtisé par plusieurs écuries, dont le Club América, une formation évoluant en première division mexicaine. Une piste qui ne laisserait pas insensible l’ancien joueur de Sochaux, Monaco ou encore Bordeaux.

Notre avis : Entre ses blessures, ses performances moyennes et les résultats catastrophiques de son club, en pleine crise, un départ hivernal serait tout sauf une surprise.

Mkhitaryan pourrait retourner à Dortmund

Débarqué à Manchester United en 2016 contre 42 millions d’euros, Henrikh Mkhitaryan pourrait bientôt retourner au Borussia Dortmund, son ancien club. Selon The Independent, les Marsupiaux voudraient profiter de la mauvaise passe du milieu offensif arménien pour le récupérer. Après une première saison encourageante, Mkhitaryan ne joue plus à Manchester depuis plusieurs semaines et n’a pas été épargné publiquement par Jose Mourinho. Selon le Daily Mail, Manchester United est vendeur, mais pas à moins de 39 millions d’euros.

Notre avis : Nuri Sahin, Mario Götze, Shinji Kagawa… ce ne serait pas la première fois que Dortmund récupère un ancien joueur.

De Vrij affole les cadors italiens

Titulaire indiscutable à la Lazio Rome, Stefan de Vrij fait partie de ces joueurs internationaux en fin de contrat en juin prochain et libres de discuter avec un autre club à partir du 1er janvier. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport assure que le défenseur central néerlandais est bien parti pour refuser l’offre de prolongation de contrat du club laziale et donc se retrouver libre dans six mois. Plusieurs grands clubs européens sont déjà sur le coup, mais le quotidien au papier rose croit savoir que l’Inter Milan a une longueur d’avance et a déjà trouvé un accord avec le joueur depuis plusieurs semaines. Il ne manquerait que l’accord des propriétaires chinois de l’Inter pour valider le dossier.

Notre avis : Très belle affaire en vue pour l’Inter Milan.

Source : Eurosport.fr