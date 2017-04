Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le président Macky SALL peut une nouvelle fois compter sur Youssou NDOUR.

L’artiste qui a pris part à la rencontre des leaders de la Coalition Benno Bokk Yaakaar n’entend pas rester inactif lors des élections législatives à venir. Le leader de « Fekké maci bolé » qui n’a pas manifesté l’ambition d’être député, va tout de même battre campagne pour la coalition qui a porté Macky SALL au pouvoir.

Youssou NDOUR avait claqué la porte de Benno Bokk Yaakaar avec perte et fracas. Mais, avec tambour et trompette, Youssou NDOUR a continué à s’activer pour Macky SALL. Aux élections locales de 2014 et au dernier référendum, il a battu campagne pour le camp présidentiel.

Par les temps qui courent, Macky ne néglige aucun soutien.

WALFnet