Les dysfonctionnements de la traque des biens mal acquis apparaissent de plus en plus.

Après la sortie de certains acteurs politiques et de la société civile, c’est au tour d’un membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Moustapha Niass, président de l’Assemblée nationale, de remettre en cause les chiffres avancés par Mimi Touré.

Est-ce un simple démenti ?

Quelle est la fin ?

La sortie de Madame Mimi Touré dans le supposé versement de plus de 200 milliards recouvrés dans la traque des biens mal acquis, est perçue par certains analystes comme une volonté de revenir au sommet de la classe politique.

En effet, mise en quarantaine depuis quelques temps, la ‘’dame de fer’’, a été contrainte de quitter la ville de Dakar, pour s’exiler dans la ville d’origine de ses parents.

Au Saloum, même si elle n’est pas la bienvenue pour les responsables politiques en place notamment, Mariama Sarr, elle semble bien aimée par la population.

Cependant, à côté de cette bataille au sein de l’APR, il existe une autre au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. La sortie de Moustapha Niass, président de l’Assemblée nationale et membre de la coalition en est une parfaite illustration. L’homme politique l’a complètement rayée, dans une formule ironique frisant la sympathie. « J’ignore tout de ces 200 milliards ».

La sortie de Moustapha était pourtant dispensable pour une solidarité de groupe.

Ainsi, force est de reconnaître que la volonté ‘’cachée’’ ou ‘’manifestée’’ de Mimi de s’afficher ou de succéder à Macky Sall se heurtera à des obstacles d’une telle dextérité qu’il serait difficile de les franchir.