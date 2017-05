Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Annoncée plutôt comme tête de liste BBY dans le département de Dakar aux élections législatives, Maimouna Seck ne verra pas son souhait exaucé.

En effet, notre source vient d’informer que c’est le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, qui conduira la liste de la majorité.

Dans cette même liste, on retrouve un autre ministre en la personne d’Abdoulaye Diouf Sarr. Quid des deux autres figures du parti au pouvoir dans le département, à savoir les ministres Yakham Mbaye et Seydou Guèye ? Tout porterait à croire que le secrétaire d’État à la communication, qui a déjà exprimé son souhait de ne pas être candidat, et le porte-parole du gouvernement ne seraient pas sur les listes.

Cependant, toujours selon la source, ils pourraient être aux commandes de deux des zones que Macky Sall va ériger à Dakar. En effet, comme l’avait annoncé le leader de la majorité, le département sera scindé en quatre zones dirigées par quatre responsables politiques…