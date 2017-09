XALIMANEWS-La diffusion de la liste du nouveau gouvernement n’a pas fait que des heureux du côté de la mouvance présidentielle. En effet, certains cadres de l’Apr et par ailleurs, de Benno Bokk Yaakaar se sont sentis lésés ou trahis.

D’abord, au lendemain de la publication de la nouvelle équipe, dirigée par Boun Abdallah Dionne, on annonce la démission de Thérèse Faye Diouf qui, frustrée, rend le tablier et quitte le Cojer (Convergence de la jeunesse républicaine), instance qu’elle dirigeait jusque là. D’après la lecture des événements, Thérèse Faye, très influence au sein de Benno, espérait le portefeuille de la Jeunesse qui est finalement revenu à Pape Gorgui Ndong. Sa sortie de la presse a finalement dévoilé toute sa frustration. Ensuite, c’est au tour de l’ex ministre d’Etat, secrétaire aux langues nationales, Youssou Touré de déverser sa colère et déplorer ce qu’il appelle un manque de considération de la part de Macky Sall.

Plus tard, Yakham Mbaye, désormais ex secrétaire d’Etat à la Communication annonce sa démission de l’Apr, et du coup de tout ce qui l’avait lié au Président Macky Sall sur le plan politique.

Par ailleurs, la frustration notée se prolonge jusque dans les rangs de Benno car outre les proches du patron de l’Apr, des cadres du PS s’insurgent contre le fait que “le nouveau gouvernement est essentiellement composé des membres de l’Apr”. “Sur 39 ministres, les 34 sont de l’Alliance pour la République”, dénonce t-on dans les rangs du Parti socialiste où on annonce un compte à rebours quant au traitement “infligé” par le patron de Benno.

Plus loin, à Pikine et Guédiawaye, des militants de la grande mouvance expriment leur désaccord. Pour eux, il est inconcevable que les deux communes n’aient eu qu’un seul ministre après que Macky Sall a obtenu un grand nombre de voix, le plus grand nombre de voix de la banlieue à pikine et à Guédiawaye.