Conférence de presse très tendue mercredi à Lille.

Plutôt habitué aux louanges, Marcelo Bielsa doit faire face à de nombreuses et vives critiques après l’entame de saison compliquée du Losc en Ligue 1. Les Lillois, premiers non reléguables pointent actuellement à la 17e place du classement et n’ont engrangé qu’une seule victoire en cinq matches.

Visiblement agacé par le traitement médiatique qui lui est réservé, Marcelo Bielsa n’a pu contenir sa frustration en conférence de presse. Questionné sur une éventuelle démission, puis relancé sur son départ de l’OM par ces mots “Désolé Marcelo, je vais essayer de ne pas avoir de conflit avec vous…”, l’entraîneur chilien s’est longuement emporté contre les journalistes.

“La question est absurde”

L’hypothèse de voir le Losc dans une position de reléguable à l’issue de la prochaine journée de championnat n’a pas plu davantage à “El Loco”.

“La question est absurde, sans contenu, mal formulée. Tout le monde sait qu’il y a trois résultats dans le football et que tout est possible. Aucun entraîneur ne va penser avant un match qu’il va perdre. Je me bats pour que le meilleur survienne pour mon équipe. Votre compagnie (les journalistes) est méprisable alors que nous sommes optimistes par nature.”