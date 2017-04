1- Yâ Diâmi-ou (Le Rassembleur): Récité 456 fois rend populaire et aide à réussir dans les affaires et démarches ; qui le répète 114 fois, retrouvera la chose qu’il a perdue.

2- Yâ Mâlik (Le Souverain) : 484 fois matin et soir, pour régler tout problème difficile ; 373 fois avant d’entamer un concours, des tests ou bien avant de déposer une demande d’emploi ou visa, etc.

3- Yâ çamad (L’Absolu) : Récité 104 fois par jour aide à chasser la faim et la soif ; 125 fois à l’aube vous révèle quelques secrets.

4- As-çamad : Ecrit 100 fois et bu après les règles, aide une femme stérile à concevoir.

5- Yâ Hâdiy (Le Guide) : Récité 20 fois par jour donne une bonne connaissance spirituelle.

6- Yâ Rachîd (Qui Guide vers le droit chemin) : 1000 fois entre la prière de Maghrib et celle d’Isha, ses problèmes seront résolus incha Allah.

7- Yâ Tawâb : Répété plusieurs fois, son repentir sera accepté.

8- Yâ Bâttin (Le caché) : 3 fois par jour pour voir la vérité dans les choses.

9- Yâ Quddousse (Le Saint) : Qui le récite 100 fois par jour sera libéré de toute anxiété.

10- Yâ Salam (Le Salut, la Source de paix) : 100 fois sur un malade l’aidera à retrouver la santé.

11- Yâ Moutakabbir (Le majestueux, Le Conscient de sa grandeur) : Qui le répète avant le rapport avec sa femme aura un enfant droit et vertueux.

12- Yâ Razzâq (Le Pourvoyeur) : Qui le récite 308 fois, aura les moyens de sa subsistance.

13- Yâ Bâriou (Le Producteur, l’Elaborateur) : 100 fois par jour sera éloigné des pêchés.

14- Yâ Haham (L’Arbitre, Le Juge) : Plusieurs fois la nuit, Allah vous dévoilera certains secrets.

15- Yâ Khabîr (L’Avisé, Le Bien informé) : Récité continuellement vous débarrase d’une mauvaise habitude.

16- Yâ Halîm (Le Patient, Le Clément) : Réciter 1000 fois à l’intérieur de son champ, aucun mal, aucune calamité n’atteindra sa récolte incha Allah.

17- Yafîz (Le préservateur, Le Gardien) : 16 fois par jour sera protégé de toute calamité.

18- Yâ Kabîr (La grandeur, Le Grand) : Qui le récite 100 par jour aura de l’estime.

19- Rabi zidnî-iman : Ecrit 70 fois et bu, donne une bonne mémoire à l’enfant et à l’adulte.

20- Crises épileptiques : Boire une décoction de racines de « xoox », de « nebeday », de « sump » et de « fuden ».

21- Pneumonie : Boire une infusion de feuilles de « neb neb » plus du lait.

22- Calculs urinaires ou rénaux : Boire une infusion de Scoparia dulcis ou de barbe de maïs.

23- Obésité : Boire une décoction de feuilles de « wrathie »

24- Hépatite B ou C : Boire une décoction de racines de « Salvadora persica »

25- Ejaculation précoce : Boire une décoction de racines de « kadd » et de « inkélégne »

25- Problèmes d’adducteurs : Boire une décoction de racines de « feex » et de « caxat »

26- Abcès : Boire une décoction d’écorces de « ndimb ».

Source: www.sambamara.com Facebook : Serigne Samba Ndiaye