XALIMANEWS-Birahim Seck sort de son mutisme. Membre du Conseil d’administration du Forum civil, il ne cache pas son amertume contre le Président de la République. Notamment, lorsqu’il protège ses hommes dans des affaires dites “frauduleuses”.

Pour lui, beaucoup de choses se passent et se déroulent. Seul, Macky Sall, y passe son éponge, afin de mettre ses collaborateurs à l’abri.

“La volonté de protéger ses ministres et Dg pousse le Chef de l’Etat à passer sous silence le rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige)”, dixit Brahim Seck, dans les colonnes du journal Les Echos.

S’attaquant à l’ex-patron du Port autonome de Dakar, il lâche : “Cheikh Kanté est toujours incapable de justifier les critères de fixation des 02 milliards de francs Cfa, en guise de tickets d’entrée pour l’octroi illégal de la concession du Terminal vraquier du Port à Necotrans“.

A l’en croire, “la perversion et le naufrage de la gouvernance publique ont pour conséquence des retards inquiétants constatés dans la publication des rapports des organes de contrôle de l’Etat comme l’Ige et l’Office national contre la fraude et la corruption (Ofnac)”.Seck a, également, indexé plusieurs proches du camp présidentiel, victimes d’une mauvaise gestion des affaires publiques. On peut citer : Cheikh Oumar Hanne du Centre des œuvres universitaires de Dakar, le Ministre Moustapha Diop. L’affaire Bictogo et les contrats pétroliers sont aussi dans le viseur du membre du Forum civil.