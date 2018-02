XALIMANEWS – brigade mixte de la gendarmerie de Diamnadio a procédé à l’arrestation de sept malfaiteurs.

Suite à un renseignement reçu au courant du mois de janvier 2018 vers 18 heures qui faisait état de la présence d’un individu suspect, en uniforme de gendarmerie, entrain de réguler seul la circulation sur la route de Mbour, l’Adjudant-Major, Medoune Gning, commandant de la brigade mixte de Diamnadio a envoyé une patrouille sur les lieux pour voir clair.

A l’approche des véhicules de gendarmerie, la mise en cause a pris la fuite. Il sera vite appréhendé par les éléments de la brigade. Ce dernier, connu des services de sécurité, se faisait passer pour un gendarme. D’ailleurs, il a été pris avec une tenue correcte de gendarmerie.

Pour se procurer des uniformes, il n’epargnait pas les cautionnements des militaires et des forces de l’ordre. Une population dans son lieu de cache a permis la découverte de son butin composé d’effets militaires, d’ordinateurs portables, téléviseurs, d’un groupe électrogène, de batteries automobiles et d’un lot d’équipements provenant des usines Tamou Fishing, Uvaprom et Olam.

Devant la pertinence des enquêteurs, il a fini par livrer les noms de ses recéleurs au marché noir de colobane. Après leur garde à vue, le “faux” et ses recéleurs ont été déférés au parquet. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour vol, complicité de vol et usurpation de fonction.