1er single du prochain Opus de Bo Diaw, Artiste Sénégalo – Canadien basé a Montréal .

” Yaw lay weur ” un tube en hommage à la femme sénégalaise et africaine , le tout donne une coloration afro mbalax lui donnant un savoureux gout d’été .

A travers Bo Diaw, le public sénégalais a découvert une grande voie et un artiste d’une dimension internationale.

Retrouvez ce single en streaming sur toutes les plateformes musicales : Spotify – Deezer – Tidal et autres.