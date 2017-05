Le regroupement de l’opposition sénégalaise en vu des élections législatives du 30 juillet prochain s’élargie. Et il le fait avec une vitesse de croisière. En effet après que Mamadou Diagne Fada et Serigne Masour Sy Djamil, Jean Paul Dias et Me El Hadji Diouf ont rejoint la coalition « Manko Taxawu Sénégal ».

Il faut croire que le député maire de Mermoz Sacré Coeur Barthelémy Dias ne faisait pas dans la politique politicienne quand il confié avant hier à nos cinfrères du quotidien « Les Échos » que neuf partis issus de Benno Bokk Yakaar vont quitter la coalition présidentielle pour rejoindre l’opposition.

Et même si Barth n’avait pas donné plus de détails, les événements lui donnent raison puisque depuis ce jour, Jean Paul Dias et Me El Hadji Diouf sont des membres de la coalition « Manko Taxawu Sénégal ». Jean Paul Dias a, pour ce qui le concerne, produit un communiqué pour confirmer son encrage dans la nouvelle coalition de l’opposition. Quant à Me El Hadji Diouf qui était jusque là un « non aligné » qui a toujours réclamé son amitié avec Macky Sall, il devra très bientôt trouver une formule pour confirmer la nouvelle.

