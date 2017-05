Tweet on Twitter

La révision des listes électorales est une occasion de gérer les contentieux. Pour le moment, la ville de Bordeaux en subit l’expérience. En effet, sur plus de deux milles personnes inscrites sur le fichier électoral lors du dernier passage de la commission seules six cent soixante treize (673) sont régulièrement inscrites pour le moment. Plus d’un millier n’y figure pas pour l’instant.

D’où l’importance pour les sénégalais établis dans cette agglomération de se rendre au consulat afin de vérifier s’ils sont inscrits ou pas, munis de leur récépissé. L’urgence est surtout motivée par le délais. En effet, cette opération se déroulera jusqu’au 26 mai.

le communique du consulat général du Sénégal à Bordeaux