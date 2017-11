Le suicide de Slobodan Praljak, mercredi, a entraîné des réactions opposées dans la ville de Mostar, en Bosnie, divisée entre quartiers croates et bosniaques.

En Bosnie Herzégovine, la ville de Mostar, qui avait été défigurée par la guerre d’ex-Yougoslavie, semblait plus divisée que jamais, mercredi 29 novembre, après le suicide en pleine audience du général : côté croate, dans les quartiers ouest, des centaines de personnes lui ont rendu hommage, tandis que les rues des quartiers bosniaques, dans l’est de la ville, se sont vite vidées.

La nuit tombée, les Croates sont venus se recueillir en allumant des bougies sur une place, en hommage à celui qui reste encore pour eux le “général Praljak”, et non, comme l’a confirmé la justice internationale, un criminel de guerre ayant mené une épuration ethnique des Bosniaques musulmans en 1993 et 1994.

Membre croate de la présidence tripartite bosnienne, Dragan Covic, est un enfant de Mostar. Il est venu allumer sa bougie sur la place, où avait été tendu un portrait de Praljak : “Ton sacrifice ne sera jamais oublié”, pouvait-on lire. Sur la place, un prêtre a formulé une prière en sa mémoire.

“Il est un héros et son geste entrera dans l’histoire. Son message est profond, il n’était tout simplement pas un criminel de guerre, il défendait son peuple et son foyer”, estime Nada Peric, 62 ans.