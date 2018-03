« Aucun pays ne s’est développé sans les chemins de fer », tels sont les propos du leader de Gueum Sa Bopp qui était en déplacement dans la capitale du rail.

Bougane Gueye Dany fait état des « maux » dont souffre la ville de Thiès. Cette ville est morte et c’est dû à un système défectueux. Beaucoup d’entreprises sont fermées. Les tiraillements politiques sont la cause de cette déserte politique par les responsables étatiques du pays. Mais les thiéssois sont des battants et refusent d’être sacrifiés.