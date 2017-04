Sur les 29 119 bénéficiaires ciblés dans le département de Rufisque, 5 542 ont été déjà enrôlés. Soit un taux de pénétration de 9,06%, informe Djiby Guéye, président de l’union départementale des mutuelles de santé de Rufisque. Il a rendu ces données publiques hier, lors de la présentation des résultats de l’enrôlement des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. Pour le président des mutualistes du département, ces résultats de la première génération ont été obtenus en dépit des difficultés administratives rencontrées sur le terrain.

“Nous ne recevons qu’une base de données que l’administration locale met à notre disposition. L’identification des bénéficiaires nous revient. Et il se trouve que des ayants droit restent injoignables. (…). Donc, nous collaborons avec des superviseurs qui sont chargés de l’information et de la sensibilisation, les relais, les marraines et les délégués de quartier qui sont présentement sur le terrain pour l’enrôlement de la deuxième et de la troisième génération”, a indiqué Djiby Guéye.

Des efforts salués par le chef de service régional de la couverture maladie universelle de Dakar. Un fait qui, selon les responsables de la CMU, est la résultante d’une bonne planification des activités et d’un maillage sur l’ensemble du territoire départemental.

“L’originalité, c’est que toutes les mutuelles de santé du département de Rufisque se réunissent tous les trois mois pour procéder à l’évaluation de l’état de mise en œuvre de la couverture maladie universelle de base à travers les mutuelles de santé”, a magnifié Rokhaya Badiane Mbaye.

Elle a exhorté les différents acteurs sur le terrain à s’informer sur les nouvelles orientations afin de rehausser davantage le taux d’adhésion chez les populations. Une dynamique qui, pour le chef de service régional de la CMU de Dakar, va impacter positivement sur les résultats de la campagne des visite à domicile.

Source : Vox POPuli