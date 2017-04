“Il faut préciser que c’est une affaire qui date de 2009. Il est accusé d’avoir commis des vols plus ou moins aggravés. Et dont il conteste la gravité. Il a toujours soutenu que c’était des vols simples. Maintenant advenue l’audience du 16 mai, on démontrera que si on doit retenir une qualification de vol, peut-être ce sera le vol simple. Je rappelle à l’attention de tous les sénégalais que Baye Modou Fall surnommé “Boy Djinné”, n’est jamais poursuivi d’une affaire de meurtre. Il n’est jamais poursuivi pour une affaire impliquant de mort d’homme. Il n’a aucune de ses mains tachetée de sang. Quand j’entends par hasard, par voie de presse qu’il s’agit d’une affaire de meurtre, franchement, je tombe des nues. C’est une affaire de vol qu’on cherche à aggraver, de son coté, il cherche à le simplifier”, précise Me Tall, avocat de Boy Djinné.

Source: L’Observateur