La méthode utilisée par Orange , cette société française de télécommunication pour servir sa clientèle, les Senegalais que nous sommes, est une aberration ou simplement de l’escroquerie ! Des illimix, au sedoo, en passant par ce message préconçu ” merci de me rappeler “, sont des méthodes archaïques de prestations à l’heure du Net et de son avancée. Nous déplorons en tant Senegalais tout court et par ailleurs militant et défenseur des consommateurs, le vol organisé par tous les opérateurs de téléphone au Senegal ! Trop c’est trop, il faut que cela cesse ! Le téléphone est pratiquement gratuit partout dans le monde, mais excessivement cher au Senegal. Quelle est cette méthode de faire qui oblige à perdre son argent, son credit, juste par ce que tu n’as personne à appeler ? Tu achètes un credit très cher et on t’oblige à l’utiliser dans le temps et dans l’espace ! Du n’importe quoi ! Pourquoi ne pas favoriser les abonnements mensuels en lieu et place des méthodes prépayé. Les numéros sont personnels et sécurisés! Pourquoi, il n’existe pas de prépayé mensuel ? J’appelle les responsables des associations consuméristes , ( pas les corrompus) les leaders des syndicats et tout le peuple Senegalais à un boycott massif des services de la sonatel, cette société nationale au service de la France ! Au Senegal, les responsables des associations de consommateurs sont des corrompus, à quelques exceptions près ! Ils roulent tous pour les sociétés étrangères et pour le MACKY, ils sont indignes et ne méritent pas la confiance des pauvres Senegalais pour qui, tout est un luxe : électricité, eau potable mais aussi le téléphone.et l’Internet, ces banalités du 21 eme siècle ! Et ce qui est bizarre, tout le monde laisse faire, les gens s’y adaptent et courent derriere des promos flash ! Il n’y a personne pour dénoncer cette mascarade et cette façon malhonnête d’exploiter le peuple Senegalais. Les patrons de presse, télévisions et journaux sont leur complice, moyennant des insertions publicitaires. C’est pénible et même douloureux de vivre dans un pays où la vibre patriotique et la notion de Nation, n’ont aucune signification. Les intérêts bassement matérialistes et sauvagement égoïstes des et des autres priment sur tout ! Le negre de service du palais nous coûte cher !

Madere Fall

CPASA

Kaolack – Senegal .