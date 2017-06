XALIMANEWS – Cela commence à devenir une habitude au Sénégal !

En effet, l’agence du Crédit Mutuel du Sénégal (Cms) à Liberté 6 a été prise d’assaut par des braqueurs en plein jour.

Un groupe de trois personnes, armé, a attaqué hier, l’institution financière. Après avoir ligoté le vigile, tenu en respect les clients de la banque qui s’y trouvaient, les assaillants ont vidé les caisses de l’agence. Selon des témoins, pas moins de 7 millions FCFA ont été emportés. Mais, les responsables du Cms ont préféré ne pas communiquer sur le montant volé.

Le trio composé d’un homme costaud de teint clair et de deux autres à la peau plus foncée, a directement foncé sur les caisses pour les vider avant d’enfermer tout le beau monde dans la banque et rejoindre leur voiture garée de l’autre côté de la route.

Au moment de partir, une personne a tenté de les poursuivre. Mais elle a dû très vite rebrousser chemin. Car, un des assaillants a sorti une arme du sac à dos dans lequel l’argent volé était gardé, et a tiré un coup de sommation. La balle a atteint un cheval à la patte.

Informée, la Police de Dieuppeul a rappliqué illico presto sur les lieux quelques minutes après le braquage. Une enquête a été ouverte.