XALIMANEWS : Les chefs d’État et de gouvernement européens réunis en Conseil à Bruxelles ont donné, ce vendredi 15 décembre 2017, leur feu vert pour l’ouverture de la deuxième phase des négociations sur la rupture entre l’UE et la Grande-Bretagne.

La “deuxième phase” des négociations du Brexit peut commencer. Les 27 dirigeants de l’UE, à l’exception du Royaume-Uni, ont donné leur accord vendredi pour passer à l’étape suivante des négociations sur la rupture, ouvrant ainsi la voie aux discussions sur la future relation entre les deux parties.

Le feu vert doit entériner les progrès sur les dossiers strictement liés à la séparation, que l’UE avait érigés en condition pour boucler la première phase des négociations ouverte en juin. Les 27 demandaient, pour avancer, des engagements sur trois fronts : le sort des citoyens expatriés après le divorce, l’avenir de la frontière entre l’Irlande et la province d’Irlande du Nord et le règlement financier du Brexit.

Elle estime les avoir reçus grâce à l’accord préliminaire bouclé entre la Commission européenne et le gouvernement britannique il y a une semaine à Bruxelles.

Mais même s’ils ouvrent la seconde phase des négociations vendredi, les Européens assortiront leur décision de mises en garde. Ils sont prêts à ouvrir dès janvier 2018 la négociation d’une période de transition d’environ deux ans demandée par Londres. Mais lors de cette parenthèse, le Royaume-Uni continuera d’appliquer les règles européennes, sans participer “à la prise de décision” au sein de l’UE, selon le projet de texte qui doit être adopté ce vendredi.

Et les 27 ne prévoient d’adopter qu’en mars 2018 des directives de négociations plus précises sur les futures relations commerciales avec Londres après cette période de transition, selon ce même document.

Ils veulent en effet y voir plus clair dans les intentions britanniques avant d’arrêter leur position d’ici le printemps. “La première grande étape, c’est que le Royaume-Uni énonce très clairement ce qu’il veut”, a expliqué le Premier ministre maltais Joseph Muscat. “Si cela arrive dans les prochaines semaines, on pourra commencer sérieusement et d’ici mars avoir une posture européenne claire”.

Avec Afp