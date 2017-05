Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lundi 8 Mai dernier, l’international camerounais Samuel Eto’o Fils à officiellement fait don d’un pavillon pédiatrique à l’hôpital Laquintinie de Douala.



Grâce à ce don, l’hôpital Laquintinie, situé dans le quartier Akwa à Douala va pouvoir gagner en efficacité en matière de pédiatrie. Le pavillon Eto’o Fils, bleu et blanc qui associe haut standing et bonne gestion, comprend :

48 lits est dédié aux urgences et à la réanimation des enfants

une salle de déchoquage [1]

une photothérapie

un service diététique

une salle de réunion

des bureaux de médecins

plusieurs blocs de consultation

Selon l’attaquant d’Antalyaspor :

« Ce pavillon est à vous, c’est pour les citoyens que vous êtes, c’est l’accomplissement d’un rêve pour un monde solidaire. Apporter du sourire aux enfants est la chose la plus merveilleuse. En outre, le pavillon va contribuer de manière efficiente à réduire le taux de mortalité infantile au Cameroun »

Le ministre André Mama Fouda a salué le geste de Samuel Eto’o et loué son engagement militant :

« Ce n’est pas la première fois que ce fils du pays fait un geste à l’endroit du secteur de la santé. Il avait offert par le passé une ambulance médicalisée avec des équipements appropriés. Je profite encore de cette occasion pour promouvoir le partenariat public-privé. Je lance également un appel à l’endroit des personnels hospitaliers. Je leur demande de maintenir ce pavillon en son état, de mettre un accent sur l’accueil et de prendre soins des petits malades »

La Fondation Samuel Eto’o voit le jour en mars 2006. Cette structure à but non lucratif a pour objectif de venir en aide à la jeunesse africaine, particulièrement au Cameroun. La fondation Samuel Eto’o apporte des aides d’urgence, promeut l’éducation et sensibilise les moins favorisés à la santé. A travers son action, la fondation du footballeur camerounais œuvre à la création d’un avenir décent pour les jeunes générations africaines.

Création de l’ancien, « Lion indomptable » cette initiative a déjà aidé à la construction de 5 orphelinats au Cameroun et œuvré pour offrir une assistance hospitalière aux jeunes camerounais entre 1 et 14 ans atteints de maladies difficilement opérables dans le pays. C’est dans ce cadre que le 8 Mai 2017, Samuel Eto’o Fils à offert un pavillon pédiatrique à l’hôpital Laquintinie de Douala. Une rétrocession officielle effectuée sous le patronage du ministre de la Santé Publique André Mama Fouda.

senego.com