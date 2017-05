Lors d’une rencontre des Opérateurs semenciers, le directeur général de la Sonacos a fait le bilan, à mi parcours, de la campagne arachidière dont la collecte a atteint, en ce moment, 60% des huiliers soit environ 87.000 tonnes.

En perspective de la prochaine saison hivernale, les paysans peuvent être rassurés, selon Pape Dieng, qui annonce la décision de l’Etat de prêter aux paysans de l’arachide et d’assurer, ensuite, l’achat de l’ensemble de la récolte. “La dette sera payée en nature et le reste de la récolte achetée à bon prix. Le tout est défini dans un protocole de contractualisation bien établi”, informe t-il non sans ignorer la dette en cours, estimée à 50 milliards, que la Sonacos doit aux opérateurs.

” On a payé une partie. On est endetté, on est en train de payer. On est en train de trouver une somme globale pour solder les dettes”, a t-il expliqué.