XALIMANEWS : Le médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé a à travers un communiqué, appelé les différents acteurs de la scène politique à un “haut sens des responsabilités” afin que soit préservée la stabilité politique du pays.

« La médiature institutionnelle étant consubstantielle au jeu politique devenu de plus en plus clivant, l’organisation des élections à la députation devient ipso facto, motif à appeler au haut sens des responsabilités de tous les acteurs de notre pays et qui nous vaut un immense prestige sur le plan international », lit-on dans le communiqué publié la veille de l’ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet prochain.

Me Alioune Badara Cissé en a profité pour féliciter les candidats et les rappelle les vraies raisons de la tenue d’une élection.

« Les élections sont des moments de profonde respiration démocratique quand elles sont bien comprises de tous les acteurs. Les consultations électorales peuvent également être des instants de passion pouvant entraîner la tenue de propos regrettables et la commission d’actes injustifiables dont s’encombre très mal le très long parcours démocratique de notre pays », a souligné le médiateur de la République.