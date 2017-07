Tweet on Twitter

XALIMANEWS – L’image montrant Malick Gackou pataugeant dans l’eau aux Parcelles assainies, n’a pas fait que des heureux.

En effet, le député de Guédiawaye, Seydina Fall dit Boughazelli, s’est défoulé sur le leader du Grand Parti. « C’est parce qu’il est désemparé qu’il verse dans la comédie et l’imposture », soutient Boughazelli dans les colonnes de L’Observateur.

Selon lui, le comportement de Malick Gackou suscite de la pitié.

« La farce qu’il a fait, ce lundi à l’Unité 3, relève d’une farce de mauvais goût et d’un populisme avilissant. Ce qu’il a fait, n’est que l’acte d’un convulsif du politicien moribond qu’il est. Aliou Sall est trop fort pour lui. Si on me laisse faire, je vais l’anéantir avec des armes politiques conventionnelles. », a menacé M. Fall, d’après nos confrères.