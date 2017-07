XALIMANEWS – Pour accompagner les comités électoraux, le Directeur général du Port de Dakar s’est montré généreux à Fatick.

En effet, il a fait tomber une pluie de millions sur la ville. C’est d’abord la coalition Benno Bokk Yaakaar qui a bénéficié des largesses de Cheikh Kanté. 10 millions FCFA ont été distribués aux différents comités électoraux des 16 collectivités locales, informe le journal L’Observateur.

En plus de cela, les 3 candidats investis ont reçu chacun 1 million de FCFA des mains du Dg du Port. Les deux suppléants ont touché chacun 500 000 FCFA. Pour le département de Foudioungne, Cheikh Kanté a versé 8, 5 millions aux différents comités électoraux. Gossas a reçu 7,240 millions.

Et pour finir, chaque département a reçu en plus 6 sacs de riz, 1 bœuf et 500 000 FCFA pour le transport et l’organisation du méga-meeting, renseigne L’Observateur.