XALIMANEWS- Les choses ne se sont pas passées comme prévu ce mardi, à Dagana, pour la tête de liste de la coalition gagnante Wattú Senegaal. Pour cause, une moto-Jakarta a heurté un jeune garçon qui s’est retrouvé sous la voiture de Me Abdoulaye Wade, quand il quittait Richard Toll pour Dagana. Ainsi son meeting n’a pas pu se tenir.

La victime est morte sous le coup, le crâne en bouillie, informe Les Echos.

Et selon ledit journal, suite à l’incident, l’ancien président a été transféré dans une autre voiture qui l’a conduit à Dagana. Son chauffeur quant à lui, a été placé en garde à vue. Le garçon tué n’a toujours pas été identifié, lit-on dans le journal.