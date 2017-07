Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Que Khalifa Sall puisse bénéficier de son temps de parole en étant en prison. Voilà ce que veulent ses partisans de Manko Taxawu Senegaal qui souhaitent également que le CNRA et la RTS prennent les dispositions pour aller recueillir sa déclaration à Rebeuss et la diffuser. Dans les colonnes de SENEPLUS, Fatoumata Gassama estime que l’édile socialiste de Dakar a ce droit puisqu’il n’est pas jugé et condamné, comme l’a fait récemment remarqué le ministre de la Justice Sidiki Kaba .

«Notre candidat doit battre campagne et délivrer son message aux sénégalais. On doit lui donner ses droits pour qu’il puisse battre campagne. Nous avons interpellé le Cnra, la Cena et la direction des Elections pour qu’ils aillent à Rebeuss pour prendre Khalifa Sall», s’est-elle confiée dans la presse. Toutefois, le CNRA s’est désengagé car “ces questions ne sont pas dans nos compétences», a rétorqué son président Babacar Touré.

Pour sa part, le boss de la RTS, Racine Tall, d’après toujours Fatoumata Gassama, a déjà fait part de son refus d’envoyer ses services à Rebeuss pour recueillir les déclarations de Khalifa Sall.

senxibaar.com