Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-Mo Omer a fabriqué son propre téléphone portable au Canada. Le jeune homme de 17 ans s’est décidé à le faire juste après que sa mère a dit qu’elle n’avait pas les moyens de lui acheter un smartphone. Mo Omer dit qu’il vendra ce téléphone…

« Il a tout ce que vous pouvez trouver dans un téléphone normal. C’est juste qu’il coûte moins cher ». Mo Omer a aussi expliqué qu’en général, les téléphones ne sont pas faits à partir de dispositifs simples.

Le jeune homme a affirmé recevoir des offres de certains pays d’Afrique : « Nous avons reçu des offres du Nigéria et d’Algérie et d’autres lieux. C’est un marché qui grandit vite et nous aimerions nous y développer ».

Source : BBC/Afrique