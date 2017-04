Dans le cadre de ses activités d’animation et de massification du Parti, sous l’initiative des femmes dirigées par la camarade responsable des femmes, Mme Maty Ndiaye, la Section APR-Rhode Island a tenu un important Dîner-débat ce Samedi 22 April, 2017, à Woonsocket RI. Cet événement a permis de mobiliser les militants et sympathisants du Parti pour passer en revue les réalisations du Président Macky Sall et de son gouvernement depuis 2012. Les discussions nourries qui s’en sont suivies ont magnifié la vision et l’engagement de notre Président à réaliser l’émergence de notre cher Sénégal.

Vers la fin de la réunion, sur proposition du Camarade Coordonnateur de la Section (Habib Dicko), soutenu par tous les membres du Bureau, sous la houlette des femmes organisées autour de Mme Maty Ndiaye, la Section APR-Rhode Island, par acclamation, a proposé le camarade Abou Diallo, Coordonnateur de la DSE-APR-USA comme candidat de la Section à la Députation pour la Diaspora USA, Canada, Océanie. Le camarade Abou Diallo a gracieusement accepté la nomination, prouvant ainsi son attachement au Parti et sa volonté d’oeuvrer à donner une majorité confortable au Président à l’Assemblée Nationale. Force est de reconnaître aujourd’hui que le camarade coordonnateur de la DSE s’est beaucoup évertué à bâtir une image d’un leader ouvert, courtois, transparent, fédérateur et inlassable dans son effort d’unité et de massification. Non seulement a-t-il contribué à élargir les bases du Parti aux Etats-Unis en installant beaucoup de nouvelles Sections, il a également joué sa part dans la progression du nombre d’inscrits sur les listes électorales qui passe de 9152 en 2012 à 12557 en 2017.

Compte tenu de son excellent profile, de son engagement et de son leadership, la Section APR-Rhode Island exhorte toutes les Sections de la DSE-APR-USA à entériner la candidature d’Abou Diallo, et de la proposer à nos alliés de Benno Bokk Yaakaar.

Ainsi, le Parti et ses alliés autour de BBY pourraient enfin concentrer toutes les énergies pour une excellente campagne et un succès retentissant au soir du 30 Juillet, 2017.

Vive l’APR! Vive BBY! Vive le Sénégal!

Pour le Coordonnateur Habib Dicko et toute la Section APR Rhode Island

Le Secretaire administratif chargé de la Communication

Amadou Seck