13 Citoyens sénégalais tués en Casamance par des chômeurs armés dits « rebelles ». Le président Macky Sall a dans un passé récent donné 2100 militaires sénégalais à l’Arabie Saoudite pour une guerre qui ne concernait pas le Sénégal contre le Yémén.

Dans son propre pays et devant protéger ses propres concitoyens, ça ne peut pas penser à faire pareil afin de ratisser et ménager largement cette zone Sud du pays. Si le président de la République faisait descendre 2100 militaires en Casamance le temps d’un week end, tous ces chômeurs armés disparaitraient par la mort ou la fuite hors du Sénégal.

Il n’y a pas de paix à négocier avec un groupe de maitres chanteurs chômeurs et armés. Comme le dit Dieu au verset 9 de la sourate 49 du Coran: {Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l’un d’eux se rebelle contre l’autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordre d’Allah. Puis, s’il s’y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables.}

Tout n’est que question de volonté et rigueur. Mais pendant ce temps l’État est aphone, aucun deuil national décrété, aucun communiqué pour informer les sénégalais, un ministre de l’intérieur muet, un Procureur qui ne s’auto-saisit jamais en pareil cas, un ministre de la République qui prépare sa soirée dansante au calme au Cices. Voilà le Sénégal de l’incompétence, de l’incapacité et de l’irresponsabilité qu’on vit maintenant.

Tahirou Sarr

Conseiller/Analyste Politique