Ce qui n’a jamais été dit sur feu Tamsir Jupiter Ndiaye…Le défunt confrere était Directeur des Rédactions à Rewmi

Le Journaliste Tamsir Jupiter Ndiaye a contre toute attente tiré sa révérence. Des informations en notre possession, il a eu un malaise avant de rendre l’âme. Talibé Cheikh comme on le surnommait, a été porté en terre ce mardi.

Il nous revient que Tamsir Jupiter a été coopté par le Pr de Rewmi Groupe “pendant que c’était pas evident”. En clair, Mbagnick Diop s’est attaché ses services de plume alerte lorsqu’il était pestiféré, pendant que beaucoup de personne le fuyaient pour cette affaire de mœurs connue. Jupiter signait sous deux sobriquets: ” Le Piroguier et Dommi Rewmi”. Ce, pendant 5 bonnes années. Nombre de lecteurs se délectaient de sa belle plume, de ses analyses de haut facture. Malheureusement, et comme toute chose a une fin, Jupiter s’en est allé sur la pointe des pieds. Aux dernières nouvelles, Mbagnick Diop, qui est à l’étranger, a spontanément réagi en prenant en charge tous les frais afférents au deuil entre autre.

