Mettre fin à la diversité qui existe entre les musulmans quand il s’agit de jeûner ou de fêter la Korité et la Tabaski ensemble : Telle est la mission que se sont assigné les khalifes généraux des Tidianes et des Mourides. La révélation est de Serigne Abdoul Aziz Sy «Al Amine» qui recevait le Pdg du groupe Walfadjri, Sidy Lamine Niass.

Du nouveau dans la célébration des fêtes de Korité et de Tabaski au Sénégal. Recevant dimanche dernier le Pdg du groupe Walfadjri, Sidy Lamine Niass, à Tivaouane, Serigne Abdou Aziz Sy «Al Amine», le nouveau khalife général des Tidianes a révélé que Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké l’avait fait appeler pour qu’ensemble ils mettent un terme à la diversité qui existe entre les musulmans quand il s’agit de jeûner ou de fêter la Korité et la Tabaski ensemble. «Il a fait appel à moi pour que nous décidions ensemble de la situation qui fait que Tidiane et Mouride ne jeûnent pas et ne fêtent pas ensemble la Korité et la Tabaski.» «Al Amine» poursuit pour dire que le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, lui a dit qu’il fallait donc qu’ils s’informent mutuellement si d’un côté ou de l’autre la lune serait aperçue et de ne laisser personne interférer, sinon il y aura diversion. Ils sont tous deux tombés d’accord sur ce principe. Pour dire, selon «Al Amine», que Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké est un rassembleur avant de magnifier le fait que Sidy Lamine Niass l’ait choisi comme parrain de la journée de dédicaces de son ouvrage sur les écrits de son père Khalifatoul Hadj Mouhamed Niass, prévue le 18 mai prochain.

Au-delà, le religieux a demandé à Sidy Lamine Niass de l’autoriser à jouer les bons offices entre lui et le chef de l’Etat Macky Sall. «Nous te suivons dans ton combat. Il est vrai que parfois tu tapes fort sur la table, quand on te met le bâton dans les roues. Nous t’en félicitons, mais quand même nous te demandons encore de nous autoriser à reprendre notre bâton de pèlerin pour restaurer la paix entre toi et le régime.»

Après Tivaouane, la délégation du Pdg du groupe de presse de Front de Terre a fait cap sur Thiénaba, Ndiassane et Pire pour partager avec les chefs religieux de ces foyers son ouvrage.

Source: lequotidien.sn