Quand on s’appelle Céline et qu’on a une petite soeur qui s’appelle Dion, on laisse quelques indices évidents quant à la passion de ses parents. Et c’est sans surprise que cette fillette dotée d’un don indéniable a chanté du Céline Dion pour conquérir le coeur du jury d’America’s Got Talent ainsi que de tout le public.

Que dire de la prestation de Céline Tam, la Hongkongaise de neuf ans à peine qui a interprété “My Heart Will Go On” lors de son audition dans le télécrochet America’s Got Talent? Tout simplement époustouflante voire mieux que l’originale. Mais comment fait-on à ce jeune âge pour impressionner un jury composé entre autres de l’ex Spice Girl Mel B, de la sublime Heidi Klum et du parfois grincheux Simon Cowell?

Si elle respirait la spontanéité en rentrant sur scène en saluant son public, l’enfant n’en est pas à son coup d’essai sur les plateaux de télévision. “J’ai chanté ‘My Heart Will Go On’ dans la voiture et mon père a trouvé ça waouw'”, a-t-elle expliqué à Simon Cowell qui semblait par ailleurs douter du bien-fondé d’une reprise de la chanteuse québécoise. Céline Tam chante en réalité depuis l’âge de trois ans, coachée par son père prof de chant, et est célèbre en Chine depuis son passage dans l’émission Let’s Sing Kids et ce alors qu’elle n’avait que cinq ans (vidéo ci-dessous).

En 2015, elle avait également été remarquée dans l’émission Britain’s Got Talent et avait au passage récolté le surnom de la petite Céline Dion de Hong-Kong. Ce parcours quasi professionnel n’enlève rien à sa performance qui a même interloqué Simon Cowell lequel s’est fendu d’un “Wow!” Très émus, les parents de la fillette ont assisté à son audition avec la petite Dion dans leurs bras, elle aussi très fan de sa soeur. Son aventure devrait durer encore un bout de temps.