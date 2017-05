XALIMA NEWS – C’est une atmosphère des plus folles. Au centre de visite technique, sis dans le célèbre quartier de Yarakh dans la commune de Hann, c’est la croix et la bannière pour obtenir le fameux sésame. La visite technique, passage de routine et élément indispensable pour la mise en route de milliers de voitures à Dakar et à travers le Sénégal, devient ainsi le calvaire des chauffeurs routiers… et vole le sommeil de braves sénégalais. A une heure tardive de la nuit, l’équipe de Xalima est allée à la rencontre de ces travailleurs qui dorment dans la rue…