Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Le ministre de l’Intérieur a représenté le gouvernement à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba qui s’est déroulée ce jeudi, aux environs de 12 heures.

Une manifestation qui a réuni de nombreux dignitaires mourides en plus des représentants des autres familles religieuses et du corps diplomatique établi au Sénégal. Prenant la parole, Aly Ngouille NDIAYE, vêtu d’un grand-boubou blanc, s’est longuement arrêté sur les réalisations du président de la République à Touba depuis son élection à la tête de l’Etat. «Quand il a été élu en 2012, il (Macky SALL, ndlr) est venu ici recueillir vos prières. Vous lui aviez alors recommandé d’aider les nécessiteux et de venir en aide aux paysans », commence par indiquer le ministre qui campe ainsi la présentation du bilan du régime.

Et le successeur d’Abdoulaye Daouda DIALLO à la place Washington de commencer une énumération. « Depuis lors, le président de la République a tout fait pour aider les populations démunies. C’est ainsi qu’il a mis en place les bourses de sécurité familiales », déclare le ministre qui affirme que de 2013 à maintenant, pas moins de 113 milliards de nos francs ont été injecté dans ce programme de bourses.

Ne s’arrêtant pas à cet exemple, le ministre de l’Intérieur renseigne que, concernant les paysans, tout a été mis en œuvre pour mettre fin « aux bons impayés » et au « mbapatt ». Selon lui, le gouvernement, depuis l’avènement de Macky SALL, vient en aide régulièrement aux paysans et a investi quelque 100 milliards de Francs CFA dans le secteur en raison de 20 milliards par an.

Avec de tels chiffres, qui, jusque-là, n’ont pas été avancés, c’est le ministre du Budget qui doit bien sourire. Son collègue a fait parler le politicien et non le ministre de l’intérieur.

Avec WALFNet