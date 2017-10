Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Titré pour la seconde fois pour le prix The Best, Cristiano Ronaldo s’est dit très content et aussi reconnaissant envers ceux qui l’ont aidé.

“C’est un grand moment pour moi, a-t-il confié après avoir récupéré son prix des mains de Diego Maradona. C’est bien que la FIFA ait donné l’opportunité à vous, les fans. J’apprécie ça. C’est bien d’être ici, à Londres, entouré par tous ses joueurs immenses. Je suis extrêmement heureux”, a-t-il déclaré.

Ronaldo a ensuite exprimé sa gratitude envers ceux qu’il côtoie au quotidien et aussi ses concurrents : “Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Merci à Messi et à Neymar d’être présents. Je remercie le Real, le coach, le président. Et je remercie aussi les supporters”.

Des propos relayés par Goal.