Tweet on Twitter

Share on Facebook

Et donc oui, quitte à surprendre les Diables Rouges, il y a pire que Gibraltar en Europe.

Quel est le point commun entre l’Allemagne, l’Irlande du Nord, l’Azerbaïdjan, la République tchèque et la Norvège? Toutes ces nations européennes ont battu Saint-Marin dans le groupe C des qualifications pour le Mondial 2018. Ce n’est pas tout…

-36

Et donc oui, quitte à surprendre les Diables Rouges, il y a pire que Gibraltar en Europe. En effet, Saint-Marin affiche un bilan catastrophique après 8 rencontres: 0 point, 8 défaites, 2 buts marqués (contre l’Azerbaïdjan et la Norvège), 38 encaissés (-34 pour Gibraltar).

204e place à la FIFA

Saint-Marin, 32.000 habitants et connu pour être la plus ancienne république au monde, occupe actuellement la 204e place au ranking FIFA. En février dernier, cette sélection a même perdu “le pire match de l’histoire” contre Andorre (2-0). Le sort des hommes de Pierangelo Manzaroli risque de s’empirer avec les deux prochains rendez-vous: la Norvège (5 octobre) et la République tchèque (8 octobre). Il y aura un match à distance avec Gibraltar qui accueillera bientôt l’Estonie (7 octobre) avant de se déplacer en Grèce (10 octobre).