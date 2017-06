Une archive inédite de Bruce Lee, en version restaurée, a été publiée sur YouTube. L’ancienne légende des arts martiaux est tout simplement impressionnante. Forcément…

Rares sont les images de Bruce Lee en combat. Véritable légende des arts martiaux et du cinéma, le natif de San Francisco a toujours une armée de fans fidèles.

11 millions de vues

Depuis quelques jours, une archive inédite de Bruce Lee, en version restaurée, a été diffusée sur YouTube (plus de 11 millions de vues). Ce sont des images d’un combat mélangeant différents arts martiaux contre l’un de ses meilleurs élèves à l’époque, Ted Wong. Tous les deux portent des protections puisqu’il était interdit de se battre sans, rappelle le Sun.

Un véritable maître

Sur la vidéo, on peut apprécier le talent et la maîtrise de Bruce Lee. Mais le plus impressionnant, c’est son agilité et sa capacité à agir rapidement sans jamais s’affoler. Un véritable maître. Bruce Lee est mort d’un oedème cérébral à Hong Kong le 20 juillet 1973