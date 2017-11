XALIMANEWS : Avec 14 médailles, le Sénégal s’est classé quatrième lors de la 4éme édition du championnat d’Afrique de Viet Vo Dao qui s’est tenu entre le 16 et le 18 novembre 2017.

Le championnat d’Afrique de Viet Vo Dao organisé au Mali a vu la participation de nombreux combattants du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, de la Mauritanie, de la côte d’ivoire, de la France invitée et du pays hôte, le Mali. Avec une vingtaine de « voshins », le Sénégal a moissonné 14 médailles : 3 en or, 5 en argent et 6 en bronze. Ces résultats ont valu au Sénégal la 4émé place au rang des nations.

En tant que pays organisateur, le Mali a marqué son territoire en se hissant à la première place du podium suivie de la France. Par manque de moyens, le Sénégal n’a pas pu participer aux épreuves de la première déroulée jeudi dernier. Ce que le directeur technique du comité national de promotion du Viet Vo Dao Me Moustapha Fall et le coach Gérald Ndiogoye n’ont pas manqué de déplorer.