XALIMANEWS : C’est le Maroc qui a été désigné par la CAF pour organiser la 5e édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) prévue du 12 au 14 janvier prochain. Après le retrait de la compétition au Kenya en septembre, le comité d’urgence a décidé à l’unanimité de confier l’organisation de la compétition au Royaume du Maroc qui était en lice avec la Guinée équatoriale

Comme attendu depuis quelque temps, c’est le Maroc qui organisera la prochaine édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2018). Ainsi en a décidé le Comité d’urgence de la CAF à l’issue de sa réunion de ce samedi 14 octobre à Lagos au Nigéria, sous la précédence d’Ahmad Ahmad. Selon le communiqué de la CAF, c’est à l’unanimité des neuf membres présents que le comité a décidé d’octroyer l’organisation de la 5e édition du Championnat d’Afrique des nations Total à la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Selon la CAF, le Maroc, à travers sa fédération, s’était porté candidat à la suite du retrait de l’organisation de cette compétition au Kenya, décidé le 23 septembre 2017 à Accra au Ghana par le Comité exécutif. Conformément aux statuts et au regard des délais, l’instance continentale avait, on se rappelle, donné le même jour mandat au Comité d’urgence pour conduire le processus de sélection d’un nouveau pays hôte.

«La candidature du Maroc a été préférée à celle de la Guinée équatoriale, autre pays à avoir soumis un dossier de candidature valide», a annoncé la CAF qui précise également que la fédération éthiopienne de Football avait aussi manifesté sa volonté d’accueillir le tournoi. Cependant, elle n’a pas fourni la lettre de garantie du gouvernement, laquelle est pourtant un document impérativement requis d’après le règlement d’application des statuts de la CAF.

«La petite CAN», un autre évènement sportif qui prend de l’ampleur

Le «CHAN Total, Maroc 2018» est prévu du 12 janvier au 4 février 2018. La compétition va rassembler 16 sélections nationales composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays respectifs. Le CHAN constitue donc une «CAN version africaine» ou «la petite CAN» qui commence à trouver sa place dans les grands évènements sportifs du Continent et sert de tremplin pour l’émergence de nouveaux joueurs.

Le Maroc était déjà donné favori bien avant la décision de retirer l’organisation au Kenya, alors que des doutes commençaient à émerger sur la capacité du pays à organiser l’évènement au regard du retard constaté, ainsi que de la situation politique dans le pays.

Après s’être désisté à organiser la CAN 2015 en raison de l’épidémie d’Ebola, le Royaume se présente en pays de secours pour la CAF. Le pays dispose en effet des infrastructures sportives et hôtelières nécessaires pour organiser et accueillir la compétition, surtout dans un délai aussi court. Des équipes européennes de grand calibre (PSG, Real Madrid, OM ou Barcelone FC,…) jouent assez souvent sur certains stades du royaume qui a accueilli le Championnat du monde des clubs en 2015.

Le pays qui dispose aussi d’un des championnats les plus relevés et réguliers du Continent est candidat à l’organisation de la coupe du monde 2026.