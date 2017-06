XALIMANEWS- Selon le défenseur des droits de l’homme, faire des caricatures et les partager est garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la République du Sénégal le 13 février 1978. Charles Sanches soutient ainsi que cette disposition fait donc partie de notre corpus juridique. Face à cette situation, il soutient la liberté de Houleye Mané et Co.