XALIMANEWS – Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma, Benno Bokk Yaakaar : « J’ai vécu des moments durs. Je n’étais pas en mesure de bouger le plus petit doigt à cause d’un chagrin intense. Mon frère a été rappelé à Dieu. Une semaine après le jour de ses prières, on m’annonce que mon frère Issakha est plongé dans le coma. Je ne pouvais mêler cette tristesse à aucune autre activité. La politique est une activité mondaine alors que la mort est autre chose. e suis confiant. Seul Dieu sait ce que demain sera fait. Mais convenez avec moi que seule la coalition Benno Bokk Yaakaar dispose d’un appareil politique. Nous sommes les seuls à disposer d’un appareil électoral. Nous avons réussi à créer l’unité. La remobilisation a été sonnée et les troupes ont été revigorées par l’ensemble des militants. »