Petite cause. Grands effets. Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye est donc tombé. Emporté par la lettre qu’il aurait envoyée directement au Premier Ministre, sans en référer à ses supérieurs, autrement dit sans respecter la voie hiérarchique. Du haut de son pouvoir qui lui faisait pousser des ailes, il aurait eu le toupet de protester haut et fort contre l’affectation d’un agent. Un acte de défiance. De folle témérité.

Qu’il aura payé au prix fort. Il en a perdu la tête. Et son escouade de gardes corps qui le protégeait contre ses agents n’aura été d’aucun secours. Ni d’ailleurs ses défenses mystiques, dont l’homme est paré au point de se penser intouchable. Intouchable, sans doute il l’est. Et c’est pourquoi tous ceux qui sont à l’origine de cette décision salutaire pour AHS dont il va falloir repenser tout le processus managérial doivent rester sur leurs gardes. En effet l’homme n’est jamais aussi dangereux que quand on le croit perdu. Rappelons-nous seulement son licenciement à l’époque de Menzies : il avait prédit à tous ses collègues médusés devant son assurance qu’il allait revenir pour occuper le poste de DG d’AHS. Rien que ça ! Connaissant ses relations profondes avec le puissant Abdoulaye Sylla on peut prédire sans risque de nous tromper que le bonhomme retombera comme un chat sur ses pattes.

Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye est réputé garder un dossier sur toute affaire le mettant en relation avec quiconque. Vu le rôle primordial qu’il aura joué dans l’histoire politique récente, notamment la CREI, il va sans dire qu’il en sait trop. Et à AHS, tout le monde craint ce personnage haut en couleurs, à commencer par l’intérimaire, le terne Mbaye Thiandoum, qui fait office de sous fifre en chef. Maïmouna Ndoye Seck a sans doute pris une décision dont elle ne mesure pas les conséquences. Pour elle-même.

Et pour beaucoup de gens, parmi les plus importants de notre pays. Pour ma part, je constate que la Justice de Dieu est au-dessus de celle des hommes. Et j’en connais qui sont heureux de ce camouflet infligé à celui qui fut le principal artisan de leurs malheurs. Ils se reconnaîtront. Quant aux incroyables retournements de situations dont Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye seul détient le secret, l’avenir nous édifiera sur ce point. Il y a un an, il m’envoyait une sommation citation directe. Aujourd’hui il s’en va !