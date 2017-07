Dans un entretien avec votre site Xalima, le responsable politique de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Grand Yoff, Cheikh Bakhoum, est revenu sur les sujets d’actualités du début de la campagne électorale notamment avec l’arrivée de l’ancien Président de la République Abdoulaye Wade.

Selon le directeur de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), le Parti Démocratique Sénégalais avait une occasion de se reconstituer pour choisir une alternative à Abdoulaye Wade et surtout faire une nouvelle offre politique qui sera concurrente à celle proposée par le Président Macky Sall à travers le Plan Sénégal Emergent.

« C’est regrettable de voir un ancien Président de la République qui a plus de 91 ans puisse être obligé de venir battre campagne dans un pays constitué de plus de 70% de jeunes. Je pense qu’Abdoulaye Wade a fait son temps. Il ne s’agit plus de revenir en arrière. Abdoulaye Wade appartient au passé. Il n’a aucune offre politique pour le Sénégal de demain », a-t-il soutenu.

Avant de poursuivre : « C’est un divertissement qui est là. Les sénégalais ont fait leur choix. Il ne s’agit plus de revenir en arrière. Il s’agit de voir l’avenir. Et l’avenir c’est le Président Macky Sall à travers le Plan Sénégal Emergent, qui nous permettra de pouvoir définitivement passer de la pauvreté à l’émergence »

Le responsable républicain appelle les sénégalais à se projeter vers l’avenir en votant la liste Benno Bokk Yaakaar au soir du 30 juillet 2017 pour permettre au chef de l’Etat Macky Sall de continuer sa dynamique de faire émerger le Sénégal au cercle des pays développés.