Dans la lutte pour le choix de la tête de liste de Mankoo Taxawu Senegaal, Cheikh Bamba Dièye y est allé à fond pour Khalifa Sall. Invité hier de l’émission «Toute la vérité» de Pape Cheikh Sylla, le leader du Fsd/Bj a expliqué pourquoi lui et d’autres membres de la coalition de l’opposition pensent que Khalifa Sall comme tête de liste donnerait plus de gain politique et saperait les plans du régime de liquider politiquement le maire de Dakar.

Cheikh Bamba Dièye a misé sur Khalifa Sall pour diriger la liste nationale de Mankoo Taxawu Senegaal et il a gagné. «Je fais partie de ceux qui ont soulevé le fait que Khalifa Sall soit tête de liste nationale», assure-t-il. Et d’expliquer pourquoi lui et d’autres leaders ont misé sur le maire socialiste de la capitale à la tête de leur coalition. «Les raisons qui nous ont amenés à le faire, avec notre groupe, sont assez simples.

Aujourd’hui, il est indéniable que la volonté du pouvoir d’écraser Khalifa Sall est manifeste. Il est, dans l’opposition celui qui est la cible privilégiée du pouvoir de Macky Sall. Nous voulons concourir à mettre devant les Sénégalais une liste qui va permettre de solidariser le maximum de nos concitoyens. Pour cela, il est important que l’on analyse et l’on se positionne par rapport à la donne politique du moment», soutient le leader du Fsd/Bj.

Et pour lui, qui se veut «lucide» et «froid» dans l’analyse, la réalité sur le terrain politique est que c’est Khalifa Sall, stigmatisé et emprisonné par le régime, qui est au-devant de la scène et l’opposition, à laquelle il appartient, peut en tirer doublement un profit politique. «Qu’est-ce qui peut justifier que le pouvoir puisse prendre un membre influent de l’opposition, le stigmatiser et l’envoyer à Rebeuss systématiquement ? », se demande-t-il, tout en s’empressant de donner sa réponse. «De mon point de vue, il y a une crainte manifeste du pouvoir vis-à-vis de Khalifa Sall».

Dès lors, son choix est vite fait. «Dans la perspective du gain politique, et dans le souci aussi de protéger cet acteur politique majeur, je pense, et beaucoup comme moi pensent, qu’il était important, pour donner de l’élan à notre liste, de mettre Khalifa tête de liste nationale. Cela aurait pour message, renvoyé auprès de Macky Sall, que nous avons compris sa volonté et que nous avons la volonté d’y mettre un terme», plaide-t-il.

«Aujourd’hui, nous travaillons à concilier deux postures… »

A la question de savoir si cette difficulté à concilier les deux camps (l’un favorable à Khalifa Sall et l’autre à Oumar Sarr comme tête de liste) n’était pas un échec de l’opposition, Cheikh Bamba Dièye dégage en touche, en mettant en avant les visions et ambitions légitimes des composantes de leur coalition. «Chaque partie a défendu une position en toute démocratie», soutient-il.

Pour lui, cette situation est d’autant plus normale que Mankoo Taxawu Senegaal, c’est l’unification de beaucoup de formations politiques. «Ce que nous souhaitons, c’est que l’opposition Mankoo Taxawu Senegaal ait sa liste, et que nous puissions offrir aux Sénégalais une coalition à même de contrer la volonté du président de la République d’accaparer l’Assemblée nationale», assure-t-il.

Jotay