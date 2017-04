Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le drame de Bettenty ainsi que d’autres qui surviennent au Sénégal peuvent être évités en mettant sur pied des stratégies pour anticiper les catastrophes. C’est ce que déclare Cheikh Bamba Dièye qui prône la suppression des postes budgétivores afin de réinvestir cet argent dans des secteurs prioritaires.

Cheikh Bamba Dièye-Drame de Bettenty : «Lorsqu’un pays a des priorités et… »

«On dit que c’est la volonté de Dieu, mais nous sommes des hommes et nous voulons être responsables et gouverner c’est prévoir », a déclaré le Secrétaire général du Fsd/Bj qui revenait sur le drame de Bettenty qui a couté la vie à 21 personnes.

Revisitant l’histoire des 30 dernières années, l’ancien maire de Saint-Louis, invité de l’émission “Objection” de la Su fm affirme que «Le Sénégal a une histoire terrible en matière de gestion des risques et catastrophes. J’ai en mémoire la tragédie de la Sonacos, du Joola, les 25 à 50 personnes annuellement tuées dans la brèche de Saint-Louis…».

Selon lui, cette situation est d’autant plus inquiétante que les maigres ressources du Sénégal sont employées dans des institutions budgétivores et non rentables telles que le Hcct, entre autres dont il prône la suppression.

D’ailleurs, explique-t-il, cette suppression permettra au Trésor public de bénéficier de près e 16 milliards de francs Cfa. Et, cet argent pourrait servir à mettre sur pied un institut de hautes études pour anticiper ce genre de drame.

Mais, clame-t-il, c’est ce qui arrive lorsqu’un pays qui a des priorités se préoccupe plus du gain de la transhumance que de la sécurité de ses citoyens.

pressafrik.com