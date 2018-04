XALIMANEWS : « Vous êtes le fossoyeur de cette forfaiture. Vous ne pouvez pas renier ce que vous aviez défendu il y a six ans. La loi n’appartient à personne et c’est regrettable de vous voir aujourd’hui fouler du pied vos principes d’hier », a indiqué Cheikh Bamba Dieye. Il ajoute : «Moustapha Niass, vous ne respectait pas de loi dans l’Assemblée Nationale. La loi n’a pas de visage, elle n’a pas de nom et elle est intouchable ». Merci mon fils, a répondu le président de l’Assemblée.