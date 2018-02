Cheikh Bamba Dièye est ferme dans sa conviction. Selon lui, le procès de Khalifa Sall et Cie, n’est qu’une honte pour le pays. «Mon intime conviction c’est que, le fonds comme dans la forme, pour quelqu’un qui a suivi le procès, et qui a suivi tous le processus, depuis l‘avènement de l’Ige à la ville de Dakar, on comprend que ce procès est une honte pour la République, pour notre démocratie et pour l’Etat de droit», a-t-il déclaré haut et fort, au détour de l’émission «Grand jury» suivie par Actusen.com.

Ceci, dit-il, parce que, lorsque le Législateur a consacré la séparation des pouvoir, c’était pour que la compétition électoral et politique puisse être réservée à l’espace politique. Et, qu’un président de la République ne puisse jamais se reposer sur les institutions de la République pour attenter aux libertés des citoyens et aux libertés de ceux-là qui peuvent le remplacer démocratiquement.

A son avis, «tous les chefs d’inculpations ont été battus en brèches par les avocats de la défense. Il n’y a pas faux et d’usage de faux. La défense l’a magistralement démontré. Il n’y a pas eu aussi d’escroquerie, d’entente délictueuse, parce que jamais, les gens ne sont assis ensemble pour comploter dans le but de détourner des deniers. Même sur le blanchiment d’argent, il a été prouvé au Tribunal que le Procureur de la République est incompétent par la loi, de s’occuper de blanchiment».

En un mot comme en mille, dira-t-il, c’est que rien de ce qui se fait dans ce pays, par rapport au blanchiment, ne peut se faire sans la Centif. Et, étant exclus de ce phénomène, on ne peut pas charger Khalifa Sall de blanchiment.

Pour autant, le patron du Fsd/bj ne pense en aucun cas, que Khalifa sera condamné. Mais, estime-t-il, «si on le condamnait, ce serait un péril très grave pour notre pays».

Ce dernier est aussi, d’avis que le Haut Conseil de la Magistrature doit être réformé. Sur l’interpellation d’Idrissa Seck au président Macky Sall, il estime que «le pétrole appartient au peuple Sénégalais. Si on agit au compte des sénégalais, rien ne s’oppose à ce que l’ensemble des accords soit mise sur la table».

